16 февраля, 14:08События
Городские службы устраняют последствия снегопада в столице. Прямой эфир
Городские службы устраняют последствия снегопада в Москве.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в очистке улиц от снега задействованы свыше 165 тысяч человек и 14,5 тысячи единиц техники.
Особое внимание уделяется уборке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, а также другим объектам транспортной и социальной инфраструктуры.
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