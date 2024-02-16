Городские службы устраняют последствия снегопада в столице. Прямой эфир

Городские службы устраняют последствия снегопада в Москве.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в очистке улиц от снега задействованы свыше 165 тысяч человек и 14,5 тысячи единиц техники.

Особое внимание уделяется уборке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, а также другим объектам транспортной и социальной инфраструктуры.