Монолитные работы почти завершили на "Корниловской" Троицкой линии столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Монолитные работы завершаются на станции "Корниловская" Троицкой линии столичного метро, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Строители приступили к монтажу инженерных систем, в частности оборудования и систем вентиляции", – рассказал Бочкарев.

На станции "Корниловская" специалисты приступили к архитектурной отделке служебных помещений. В рамках проведения этих работ обустраиваются кирпичные перегородки, оштукатуриваются стены в помещении тягово-понизительной подстанции, которая будет выполнять функцию энергетического сердца станционного комплекса.

Также станция "Корниловская" войдет в ТПУ, что создаст для пассажиров удобные пересадки на наземный транспорт.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что в тоннелях в сторону соседней станции "Бачуринская" ведутся работы по устройству жесткого основания и верхнего строения пути.

Отмечается, что новая станция столичного метрополитена строится на территории ТиНАО на пересечении Калужского шоссе и улицы Адмирала Корнилова. Рядом с будущей станцией расположен торгово-продовольственный кластер, кроме того, строятся новые дома.

Станция "Корниловская" получила свое название согласно результатам опроса в проекте "Активный гражданин".

Троицкая линия метро соединит платформы МЦК с городским округом Троицк. Она пройдет через Южный, Юго-Западный административные округа и ТиНАО. Линия составит в длину 40 километров.

Отмечается, что в районе новых станций метрополитена проживают порядка миллиона человек, кроме того, здесь работают и учатся несколько сотен тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что работы по строительству первого участка Троицкой линии метро с 11 станциями завершатся в 2024 году.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что протяженность участка Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" составит 25,2 километра.

На Троицкой линии расположатся станции: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская" ("Мамыри"), "Бачуринская" и "Коммунарка".



Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" – начале Троицкой линии метро

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