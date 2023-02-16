В павильоне "Макет Москвы" пройдут бесплатные экскурсии ко Дню гида

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 18 и 19 февраля пройдут бесплатные обзорные экскурсии в рамках акции "Московские истории", приуроченной ко Всемирному дню гида, заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Он пояснил, что мероприятия запланированы на 14:15. Их смогут посетить все желающие без предварительной регистрации.

"В ходе экскурсии посетители узнают обо всех возможностях мультимедийного комплекса павильона, истории создания макета и его уникальности, а также познакомятся с историческим центром Москвы и знаковыми объектами города", – сказал Левкин.

Кроме того, для посетителей проведут пятиминутные светотехнические шоу. Они будут проходить в павильоне через каждые 30 минут с 11:00 до 19:30, за исключением времени, выделенного для экскурсий.

"Узнать больше о павильоне, посмотреть расписание светотехнических шоу и записаться на экскурсии можно на сайте", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что для жителей и гостей столицы 18, 19 и 21 февраля проведут более 250 бесплатных экскурсий в рамках акции "Московские истории". Тематические прогулки по столичным музеям, паркам, библиотекам и спортивным центрам приурочены ко Всемирному дню гида.

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