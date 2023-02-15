Свыше 250 бесплатных экскурсий пройдут в столице в рамках акции "Московские истории"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 250 бесплатных экскурсий проведут в рамках акции "Московские истории" для жителей и гостей столицы 18, 19 и 21 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по туризму.

Мероприятия приурочены ко Всемирному дню гида. В указанные дни специалисты проведут тематические прогулки по столичным музеям, паркам, библиотекам и спортивным центрам.

"Записаться на экскурсии можно 15 и 16 февраля на сайте цифрового туристического сервиса Russpass. Регистрация доступна с 09:00 15 февраля. Количество мест ограниченно", – поделились в пресс-службе.

Подобрать подходящую экскурсию можно на странице акции или в разделе "Маршруты и экскурсии". На каждое мероприятие один пользователь сможет записать компанию до трех человек.

По словам председателя комитета по туризму Москвы Евгения Козлова, акцию в столице проводят уже не первый год. За несколько лет к бесплатным экскурсиям присоединились около 18 тысяч человек. Он подчеркнул, что мероприятия не ограничиваются центром и пройдут в разных частях Москвы.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в прошлом году музеи города посетили порядка 16,7 миллиона человек. Показатель стал самым высоким за последние 30 лет, заявила она. Предыдущий максимум был отмечен перед пандемией COVID-19 в 2019 году.

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