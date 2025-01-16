В Музей воды после реставрации вернулись уникальные экспонаты

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Редкие экспонаты эпохи создания и развития в столице систем водоснабжения и водоотведения вернулись в Музей воды АО "Мосводоканал" после реставрации. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Среди уникальных экспонатов – важные для отрасли инженерные издания, в том числе, например, альбомы "Краткое описание московского водопровода 1779–1811 гг., составленное инженером Зеге фон Лауренбергом" и "О преобразовании московского водопровода с 1826 года".

До реставрации они были недоступны для изучения, так как находились в архиве Музея воды. Спустя время на книжных блоках появились различные загрязнения, издания практически распадались на отдельные листы.



Восстановлением исторических альбомов, а также "Трудов водопроводных съездов" конца XIX – начала XX занялись реставраторы Центральной библиотеки имени Н. А. Некрасова. Весь процесс занял у них около года. Специалисты провели необходимые работы, учитывая особенность каждого документа. Они очищали книги от пыли и других поверхностных загрязнений.

"Реставраторы столкнулись со сложностью – им нужно было удалить липкую ленту, неоднократно использованную ранее для починки книг. Клеевой подслой скотча глубоко вошел в структуру бумажной основы и образовал сквозные пятна", – говорится в сообщении.

После книжные блоки промыли, подклеили необходимые листы и восполнили реставрационной бумагой утраты основы. Для сохранности изданий были изготовлены индивидуальные папки-футляры. Также каждая страница уникальных альбомов была аккуратно защищена листом микалентной бумаги.

Ранее сообщалось, что столичные реставраторы восстановили старинную обувь из обрезков, найденных во время раскопок на Дербеневской улице. Специалистам потребовался год, чтобы воссоздать туфлю, сапог и лапти 200-летней давности.

Реставраторы сначала тщательно расчистили каждую деталь, потом размягчили и собрали в единое целое.

