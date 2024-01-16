Правообладатели реализуют в Москве 10 проектов комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Правообладатели земельных участков и объектов недвижимости в Москве реализуют 10 проектов в рамках комплексного развития территорий. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

По его словам, речь идет об участках в Западном, Северном, Северо-Западном, а также Троицком и Новомосковском административных округах.

"На участках общей площадью около 163 гектаров правообладатели построят свыше 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 648 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проектов может составить 22 миллиарда рублей", – уточнил он.

Как отметил Ефимов, реализация проектов позволит создать не менее 10 тысяч рабочих мест в восьми столичных районах.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в планах построить более 52 тысяч "квадратов" высокотехнологичных производств и свыше 268 тысяч "квадратов" общественно-деловой застройки. Кроме того, возведут свыше 1,6 миллиона "квадратов" жилья, из которых не менее 264 тысяч "квадратов" будут предназначены для переселения в рамках программы реновации.

Правообладатели могут сами инициировать реорганизацию территорий. Так и произошло с участком в деревне Яковлево в ТиНАО. В течение пяти лет правообладатель построит там 71 тысячу "квадратов" различной недвижимости.

Ранее сообщалось, что три неэффективно используемых участка в столичном Басманном районе реорганизуют по программе КРТ. Как рассказал Ефимов, там возведут около 235 тысяч "квадратов" недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются в 70 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить около 243 миллионов рублей. По информации Гамана, в рамках редевелопмента построят дома, общественно-деловые и соцобъекты, среди которых также будут детсад и школа.



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