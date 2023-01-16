Москвичам рассказали о новом городском сервисе "Узнай про ЖК"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В столице заработал новый сервис "Узнай про ЖК", с помощью которого москвичи могут получить информацию о доступности транспорта рядом с новостройками. Об этом столичный Дептранс написал в своем официальном телеграм-канале.

Был составлен рейтинг из 260 жилых кварталов, места в котором распределились в зависимости от обеспеченности транспортом.

"Рейтинг строится на открытых данных о транспортной инфраструктуре и строительных объектах, а сами компании в наполнении сервиса не участвуют", – отмечается в публикации.

Заммэра Максим Ликсутов отметил, что власти города прикладывают все усилия, чтобы обеспечить транспортом новые районы и обустроить необходимую инфраструктуру. Он призвал застройщиков помочь городу в этой работе.

По его мнению, компании захотят побороться за лучшее место в рейтинге и будут стараться создавать самые комфортные условия проживания в жилых кварталах.

В прошлом году в столице появились 10 новых автобусных маршрутов. Их создали в восьми округах Москвы, преимущественно в ТиНАО и ЮВАО. Пути связали жилые кварталы с ближайшими станциями метро, а также улучшили транспортную доступность районов. Сейчас новыми маршрутами пользуются свыше 22 тысяч пассажиров в день.

Ранее сообщалось, что в Молжаниновском районе на севере Москвы к финалу подошел первый этап строительства инфраструктуры для запуска нового автобусного маршрута. Путь свяжет деревни Бурцево и Мелькисарово с поликлиникой на улице Синявинской.

Более 570 тыс москвичей воспользовались сервисом "По пути" в 2022 году

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