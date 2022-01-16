Новый проезд появится между улицами Менжинского и Ленской

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новый проезд соединит улицы Менжинского и Ленскую на северо-востоке Москвы, проект строительства новой дороги уже согласован Москомэкспертизой, рассказал председатель ведомства Валерий Леонов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
По его словам, проезд значительно облегчит транспортное обслуживание новых проектируемых и уже существующих жилых кварталов.
"Ширина проезжей части составит 7 метров, а тротуаров с двух сторон дороги – 2 метра. Это сделает удобным передвижение пешеходов, в том числе маломобильных граждан", – сказал Леонов.
Кроме того, проект предусматривает обновление уличного освещения, установка дорожных знаков, защитных ограждений, создание дождевой канализационной сети, а также тепловых и коммуникационных сетей.
"На новой дороге появятся регулируемые и нерегулируемые наземные пешеходные переходы. Между проезжей частью и тротуарами разобьют газоны", – говорится в сообщении.
Также планируется перенести детектор транспорта, интегрированный в интеллектуальную городскую транспортную систему. В настоящее время он подключен к светофору на пересечении улицы Менжинского с Майским тупиком.
Ранее Сергей Собянин рассказал о реконструкции транспортных развязок на МКАД. По его словам, большинство развязок уже пережило обновление. Также Собянин рассказал, что до конца года планируется завершить строительство развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: