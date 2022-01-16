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Транспорт

11:52

Новый проезд появится между улицами Менжинского и Ленской

город транспорт дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый проезд соединит улицы Менжинского и Ленскую на северо-востоке Москвы, проект строительства новой дороги уже согласован Москомэкспертизой, рассказал председатель ведомства Валерий Леонов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По его словам, проезд значительно облегчит транспортное обслуживание новых проектируемых и уже существующих жилых кварталов.

"Ширина проезжей части составит 7 метров, а тротуаров с двух сторон дороги – 2 метра. Это сделает удобным передвижение пешеходов, в том числе маломобильных граждан", – сказал Леонов.

Кроме того, проект предусматривает обновление уличного освещения, установка дорожных знаков, защитных ограждений, создание дождевой канализационной сети, а также тепловых и коммуникационных сетей.

"На новой дороге появятся регулируемые и нерегулируемые наземные пешеходные переходы. Между проезжей частью и тротуарами разобьют газоны", – говорится в сообщении.

Также планируется перенести детектор транспорта, интегрированный в интеллектуальную городскую транспортную систему. В настоящее время он подключен к светофору на пересечении улицы Менжинского с Майским тупиком.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реконструкции транспортных развязок на МКАД. По его словам, большинство развязок уже пережило обновление. Также Собянин рассказал, что до конца года планируется завершить строительство развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе.

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