На севере Москвы построят 14 объектов образования

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Северном административном округе столицы (СВАО) с помощью девелоперов появятся десять детских садов, две школы и два учебных комплекса общей вместимостью более 5 тысяч мест. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что детские сады рассчитаны на 1 975 мест, две школы на 1 850 мест и два учебных комплекса на 1 400 мест. Строительство на контроле у комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор). Инспекторы проводят выездные проверки для контроля качества работ и материалов.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, почти готов детский сад на Ижорской улице площадью 3,3 тысячи квадратных метров. Также в Западном Дегунине возводят еще три детских сада и школу – в Ильменском проезде и на Коровинском шоссе.

За 11 месяцев 2024 года в Москве построили 40 объектов образования. Общая площадь их составила 317,3 тысячи квадратных метров.