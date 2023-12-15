Москвичам рассказали о работе штаба по вопросам ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За два года существования совместного штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства управления Росреестра по Москве и комплекса городского хозяйства ему удалось выстроить эффективное взаимодействие между предприятиями двух ведомств. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Благодаря грамотно налаженным каналам обмена информацией удалось существенно ускорить темпы введения в эксплуатацию важнейших объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры города. Это позволяет поддерживать бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы, что особенно актуально в зимний период", – цитируют Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

За указанный период специалистам удалось провести учетно-регистрационные действия в отношении 211 земельных участков, более 630 зданий и 2 647 инженерных сооружений.

Помимо этого, сотрудники штаба оформили газопроводы высокого давления протяженностью 85 тысяч метров в Ивановском, Пучкове, Десне и других населенных пунктах. Газопроводы низкого давления 45,3 тысячи метров зарегистрировали на улицах Милашенкова, Добролюбова, Яблочкова и других.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов обратил внимание, что подобных показателей удалось достичь благодаря оперативному взаимодействию между двумя структурами.

Накануне службы комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к снегопаду. Для обеспечения комфорта москвичей аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов перевели на круглосуточное дежурство. Для уборки снега дополнительно привлекли сотрудников других компаний.

