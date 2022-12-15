Торгово-офисный комплекс с апартаментами построят в рамках ТПУ "Парк Победы"

Фото: stroi.mos.ru

Специалисты возведут торгово-офисный комплекс с апартаментами в рамках транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Парк Победы". Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Работы проведут в районе Дорогомилово. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, площадь одного из участков составляет порядка 3,23 гектара. На территории можно будет возвести торгово-офисный комплекс суммарной поэтажной площадью 161 500 квадратных метров с высотой не более 115 метров.

Второй участок с площадью 1,46 гектара построят с суммарной поэтажной площадью 73 тысячи квадратных метров с высотой 300 метров.

Помимо этого, в рамках мероприятий специалисты также благоустроят близлежащую территорию. Недалеко от комплекса в проекте предусмотрен парк с детской площадкой, а также амфитеатр и аллея.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию в столице более 20 объектов здравоохранения. Также в следующем году откроются свыше 10 поликлиник для детей и взрослых.

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