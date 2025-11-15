Монтаж елочного шара завершается около арки главного входа ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Монтаж 12-метрового елочного шара завершается около арки главного входа ВДНХ. Он состоит из нескольких частей, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Нижняя и верхняя полусферы сделаны из стальных плоских ферм (каркасов) и связей с установленными поверх обрешетками, которые точно повторяют геометрию шара. После сборки и стыковки они обтягиваются сеткой", – говорится в сообщении.

В нижней части шара специалисты сделали два прохода, через которых могут пройти горожане и сделать праздничные фото на фоне огней.

Как указала пресс-служба, для украшения Москвы используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу при любой погоде. Кроме того, специалисты применяют уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.

Ранее стало известно, что главной новогодней елью России в 2025 году станет дерево, растущее в Рузском округе Московской области. Его высота составляет 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров. Ель спилят 8 декабря.