Портал "Узнай Москву" подготовил маршрут, посвященный режиссеру Марине Брусникиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Маршрут, посвященный Московскому Художественному театру (МХТ) имени А. П. Чехова и Школе-студии МХАТ, а также творческой биографии режиссера Марины Брусникиной, появился на портале "Узнай Москву".

На портале мэра и правительства Москвы напомнили, что в 2023 году МХТ празднует 125-летие. В 1987 году произошло его разделение на два отдельных театра. Они стали называться Московский Художественный академический театра имени А. П. Чехова и Московский Художественный академический театр имени М. Горького. Первый возглавил Олег Ефремов, второй – Татьяна Доронина.

Новый маршрут охватывает места, которые сыграли важную роль в творческой биографии ученицы Олега Ефремова – режиссера и педагога Марины Брусникиной, отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий. Экскурсия состоит из восьми точек, в частности, Школы-студии МХАТ, где Брусникина преподает 35 лет.

Начало прогулки – в районе Цветного бульвара. На Трубной улице раньше располагалась школа № 232 с литературно-театральным уклоном, где режиссер училась в старших классах. Именно директор учреждения первым разглядел в ней задатки будущей актрисы.

Добавляется, что еще одним пунктом маршрута является МХАТ имени М. Горького на Тверском бульваре. Сюда в начале 1980-х после окончания Школы-студии МХАТ, Брусникина пришла работать к Ефремову.

В сообщении добавили, что во время прогулки желающие смогут пройтись по Озерковскому переулку в Замоскворечье, где стоит дом прадеда Брусникиной. Завершится маршрут на Таганке, возле учебного корпуса Российского института театрального искусства – ГИТИС.

Ранее ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий подготовил прогулочный маршрут, приуроченный к 80-летию учебного заведения. Отправной точкой маршрута стал Казанский вокзал. Сюда Золотовицкий, родившийся в Ташкенте, приезжал с отцом-железнодорожником, чтобы погостить у родственников в столице.

До этого на портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный великим педагогам и наставникам, которые внесли бесценный вклад в развитие образования и оставили свой след в истории столицы. В рамках экскурсии можно остановиться на пяти точках – Сухаревской площади, улице Макаренко, около главного здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, у Печатного двора, у здания Московских высших женских курсов.

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