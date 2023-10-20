Ректор Школы-студии МХАТ представил авторский маршрут на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий подготовил прогулочный маршрут, приуроченный к 80-летию учебного заведения. Его можно найти на портале "Узнай Москву".

На портале мэра и правительства Москвы напомнили, что Школа-студия открылась при Московском Художественном театре 20 октября 1943 года по инициативе Владимира Немировича-Данченко. Основой преподавания актерского мастерства стала так называемая система Станиславского, которая открыла миру феномен переживания роли на сцене.

Маршрут даст возможность взглянуть на столицу глазами Золотовицкого, уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы. В экскурсию включены семь точек, сред них – Камергерский переулок и Школа-студия при Художественном театре, где начался творческий путь артиста, Дегтярный переулок, где когда-то располагалось общежитие студентов-мхатовцев.

Добавляется, что все точки маршрута отмечены на интерактивной карте. Желающие смогут узнать подробности о каждой знаменательной для автора локации. Экскурсия доступна на портале и в мобильном приложении "Узнай Москву".

На сайте поделились, что отправной точкой маршрута стал Казанский вокзал. Сюда Золотовицкий, родившийся в Ташкенте, приезжал с отцом-железнодорожником, чтобы погостить у родственников в столице. Экскурсия также затрагивает Дегтярный переулок, где мужчина четыре года прожил в общежитии МХАТа. По его воспоминаниям, оно располагалось в двухэтажном особняке XIX века. Поблизости было здание, где в начале XX века жил и работал Антон Чехов.

Школа-студия МХАТ является ключевой точкой маршрута. Золотовицкому исполнилось 18, когда он поступил в нее. Он считает, что одна из его главных задач как ректора учебного заведения – сохранить пространство, дух и атмосферу Школы-студии, говорится в тексте.

Кроме того, во время прогулки пользователи смогут пройтись по Камергерскому переулку. В 1902 году там обосновался Московский Художественный театр. На его легендарной сцене Золотовицкий сыграл в таких спектаклях, как "Тамада" по пьесе Александра Галина, "Перламутровая Зинаида" по пьесе Михаила Рощина, "Бал при свечах" по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" и многих других.

Маршрут заканчивается у Дома на набережной. Здание для многих актеров-мхатовцев стало символом целой эпохи. Здесь когда-то жила народная артистка РСФСР Кира Головко, педагог Школы-студии МХАТ, уточнили в сообщении.

Ранее на портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный великим педагогам и наставникам, которые внесли бесценный вклад в развитие образования и оставили свой след в истории столицы. В рамках экскурсии можно остановиться на пяти точках – Сухаревской площади, улице Макаренко, около главного здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, у Печатного двора, у здания Московских высших женских курсов.

До этого на портале стал доступен маршрут осенней прогулки по живописным местам города. В него вошли Патриаршие пруды, парк "Зарядье", "Аптекарский огород", Главный ботанический сад РАН и другие известные места.

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