Осенний фестиваль цветов завершен в "Аптекарском огороде"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осенний фестиваль цветов и тыкв подошел к концу в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом ТАСС заявил директор сада Алексей Ретеюм.

"В этом году фестиваль посетили десятки тысяч человек", – сообщает Ретеюм. По словам директора столичного сада, гостям представили более 50 эффектных, новых, модных, а также редких сортов хризантем различных оттенков.

"Эти хризантемы были выведены в Голландии и привезены сюда специально на открытие, которое состоялось 12 сентября", – сказал Ретеюм.

Так, в рамках фестиваля вскрыли одну из самых больших тыкв, выращенных в РФ в этом году. При этом ее семена разыграли и подарили москвичам, посетившим мероприятие.

Ранее мастер-класс по вырезанию тыквы на Хеллоуин прошел в "Аптекарском огороде".