Число обращений по имущественно-земельным вопросам в Москве снизилось почти на 10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество обращений по вопросам использования земельных участков и городских нежилых помещений с января по сентябрь 2023 года сократилось на 9,9 процента. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за девять месяцев 2023 года было зарегистрировано более 59,5 тысячи обращений, из которых свыше 51,8 тысячи — от юридических лиц. Еще почти 7,7 тысячи запросов поступило от граждан.

"Мы наблюдаем сокращение количества вопросов от жителей на темы захламления земель и незаконного размещения объектов на территории парков", — отметил заммэра.

Также сообщается, что ежемесячно через телеграм-боты Госинспекции по недвижимости жители столицы направляют более 300 сообщений для проверки наличия самостроя и незаконно установленных ограждающих устройств.

Ранее стало известно, что более 17,6 тысячи объектов самовольного строительства ликвидировали в Москве с 2011 года, освободили почти 8,5 миллиона квадратных метров территории.