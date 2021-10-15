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Город

11:46

Бочкарев: 5 новых объектов планируют открыть в составе медкластера "Сколково" в 2023 году

город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На территории Международного медицинского кластера (ММК) "Сколково" в 2023 году планирует открыть пять новых объектов, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев, там предполагается открытие не только клиники, но и научно-исследовательских лабораторий, производства и необходимой инфраструктуры.

"Центр ядерной медицины площадью 20 тысяч "квадратов", который, кроме клинической деятельности, сосредоточится и на производстве препаратов для радионуклидной терапии", – приводятся в сообщении слова пресс-службы Бочкарева.

Он напомнил, что в августе в составе ММК открылся второй корпус израильской клиники Hadassah (терапевтический), продолжает работу диагностический корпус, введена первая очередь благоустройства.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в международном медкластере "Сколково" появится рекреационная парковая зона "Исцеляющие сады". Предполагается, что сады будут помогать в лечении и восстановлении пациентов, укреплении иммунитета, способствовать снижению стресса и улучшению общего психоэмоционального состояния.

Проект медкластера в 2012 году предложил Дмитрий Медведев. Первым объектом проекта стал диагностический центр израильской клиники "Хадасса". Всего на территории планируется возвести порядка 860 тысяч квадратных метров медицинских объектов.

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