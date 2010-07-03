Дом по программе реновации в Царицыне введут в эксплуатацию в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Царицыно завершается строительство жилого дома по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Здание расположено по адресу: Ереванская улица, владение 6. Монолитный трехсекционный дом строится по индивидуальному проекту. В доме будет 239 квартир: 32 однокомнатных, 148 двухкомнатных и 59 трехкомнатных.

На первом этаже дома разместятся магазины, кафе, салоны красоты и спортивные клубы. Также в здании предусмотрена опция размещения центра информирования по переселению. В вестибюле жилой части для удобства появится пространство для колясок, комната консьержки, кладовая и место для почтовых ящиков. В каждой секции дома установят грузопассажирские лифты.

Новостройку оборудуют системами охраны, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также пожарной сигнализацией. На прилегающей территории оборудуют детскую игровую площадку и зону для занятий спортом. Жители смогут оставить свой автомобиль как на подземной автостоянке, так и возле дома. Ввести жилой дом в эксплуатацию планируют в 2020 году.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проет позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

