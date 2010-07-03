Жилой дом по программе реновации строят в районе Ивановское

12:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Новый жилой дом возводят в столичном районе Ивановское по программе реновации, говорится на сайте Стройкомплекса.
"Сейчас строители возводят надземную часть здания жилого дома. Завершить работы мы планируем в следующем году", – рассказал руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
Фасады здания выполнят в двух цветовых гаммах: белой с яркими оранжевыми акцентами и темной. В доме расположится 231 квартира (84 однокомнатных, 126 двухкомнатных и 21 трехкомнатная). В каждой секции установят по три лифта.
Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.
Всего в районе Ивановское новые квартиры получат жители 21 дома под снос.
Ранее сообщалось, что москвичи направили более 400 обращений на докупку дополнительной площади с момента старта программы реновации. Почти все договоры уже подписаны, рассказали в департаменте градостроительной политики. Докупить квадратные метры можно как при переезде, так и в течение двух лет после переселения. Жильцы при этом получают скидку в десять процентов, но при условии, что общая площадь докупаемого жилья не превышает 100 квадратных метров. Расплатиться можно за счет ипотечного кредита, материнского капитала или накопленных сбережений.
Программа реновации по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам, вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Освобожденные после сноса участки передают под возведение многоэтажек. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого умного сноса. С момента старта программы уже построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение.
"Это наш город": более 400 семей докупили дополнительные площади по программе реновации
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