Жильцы дома на улице Лобачевского заключили договоры по программе реновации

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители дома 34 на улице Лобачевского заключили первые договоры по программе реновации. Они переедут в новостройку по адресу: Ленинский проспект, дом 134, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Расселение стартовало 13 сентября. Тогда 79 семей получили от департамента городского имущества письма с предложениями равнозначных квартир. Еще 13 семей приглашены для подписания договоров в ближайшее время.

По новому адресу переедут и жильцы соседних домов 32 и 36 по улице Лобачевского. Всего в трех старых домах проживают 173 семьи. 72% от общего числа жильцов дали согласие на предложенные квартиры в новостройке.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошли 5173 жилых дома во всех столичных округах. Всего в новое жилье переедут более миллиона человек.

Более 400 москвичей намерены докупить жилье по программе реновации. При покупке нового жилья используются как собственные, так и заемные средства. Всем участникам программы реновации гарантируется 10% скидка.