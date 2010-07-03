Новый дом построят по программе реновации в районе Нагорный

09:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В районе Нагорный началось строительство жилого дома по программе реновации, сообщает Агентство "Москва". Работы планируется завершить в 2021 году.
Дом на 66 квартир возведут по адресу: Симферопольский проезд, владение 7, строение 1. Сейчас на объекте идут подготовительные работы: выполнено ограждение стройплощадки, началось устройство бытового городка и временных дорог.
Будущий дом односекционный. У него будет подземная стоянка, а на первом этаже разместятся помещения общественного назначения. Строительство проведут по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют плитами из искусственного камня и клинкерной плитки, а также оборудуют коробами под кондиционеры.
В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа с санитарным узлом, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков и два лифта. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе появится детская и спортивная площадки. В дополнение к подземной одноэтажной парковке обустроят машино-места на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных граждан.
Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев отметил, что всего в Южном округе в программу реновации вошли 378 жилых домов общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров. В районе Нагорный новые квартиры получат жители 53 сносимых домов.
Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переселение происходит в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.
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