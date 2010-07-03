Детско-взрослую поликлинику построили в Бутырском районе

12:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Завершено строительство семиэтажной детско-взрослой поликлиники в Бутырском районе. Она сможет принимать 750 человек в смену: 500 взрослых и 250 детей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).
Медицинское учреждение появилось по адресу: улица Яблочкова, владение 3. Во взрослой поликлинике разместили отделения медицинской профилактики, функциональной диагностики, блоки врачей общей практики и специалистов, кабинеты хирургии, отделение педиатрии и реабилитации, а также дневной стационар на 10 мест.
В детской поликлинике будет отделение медицинской профилактики с кабинетами доврачебного приема, функциональной диагностики, отделение педиатрии и хирургический блок.
Здесь также будут функционировать дневной стационар на шесть коек и физиотерапевтический блок. Для детей с инфекционными заболеваниями организуют отдельный вход в здание через два приемно-смотровых бокса.
Для комфортного перемещения маломобильных пациентов в поликлинике оборудованы пандусы и лифты. Возле поликлиники есть парковка на 15 машин и подъездная дорога.
Объект построен за счет средств городского бюджета. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство объектов здравоохранения является одним из приоритетов социальной политики Москвы. За предыдущие восемь лет в Москве было введено 70 медицинских учреждений. В 2019 году планируется ввести 15 объектов здравоохранения.
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