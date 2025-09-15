Московские системы жизнеобеспечения работали штатно в День города

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Системы жизнеобеспечения Москвы работали штатно в День города, сообщает пресс-служба столичного городского хозяйства.

На всех предприятиях и в организациях комплекса городского хозяйства организовали круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он также обратил внимание, что в городе не происходило аварийных отключений воды, газа и электроснабжения.

Особый контроль был установлен за соблюдением мер противопожарной безопасности. В состояние боевой готовности привели личный состав пожарно-спасательных подразделений, а также аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Вместе с тем был усилен контроль за работой инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Помимо этого, по всем системам жизнеобеспечения в Москве создали и поддерживают необходимый резерв мощности. Это позволяет гарантировать потребителям надежную подачу ресурсов.

В ведомстве подчеркнули, что внимание уделили уборке магистралей, улиц, пешеходных зон, дворовых территорий и общественных пространств. Для этого было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.

В Москве отпраздновали 878-летие города масштабной программой, концертами, фестивалями, шоу и экскурсиями, которые проходили в центре и районах столицы. Торжества были объединены общей темой истории и современного развития города. Атмосферу праздника дополняли украшенные улицы и городской транспорт.

