Депутат ГД Ирина Белых: на Сходненской появится новый флагман "Мои документы"

Фото: Аркадий Михайлов

Депутат Госдумы Ирина Белых проверила ход работ по строительству нового центра госуслуг окружного значения.

Она напомнила, что сейчас, чтобы получить необходимые услуги, жителям районов Северное и Южное Тушино приходится добираться до учреждения общественным транспортом на улицу Василия Петушкова, что доставляет немалые неудобства.

Впервые вопрос открытия офиса "Мои документы" поднимался еще в 2018 году. Дело ускорилось, когда к его решению подключилась парламентарий, и уже в следующем году в ТРЦ "Калейдоскоп" откроется флагманский офис "Мои документы".

Белых посетила стройплощадку будущего учреждения вместе с заместителем директора ГБУ МФЦ Москвы Александром Гребенкиным и советником директора Екатериной Прокопенко. Депутат ознакомилась с проектом, а также отметила удобное расположение и хорошую транспортную доступность объекта.

"Замечательно, что уже на стадии проектирования все предусмотрено: пространство оборудовано с учетом потребностей маломобильных граждан, есть зона отдыха для персонала. А самое главное, что теперь жителям не нужно будет тратить много времени на дорогу, чтобы получить необходимые услуги: все находится в очень удачном месте с точки зрения транспортной и пешей доступности", – сказала Белых.

Представители столичного МФЦ говорят, что в новом офисе для заявителей будут доступны зона приема сотрудниками ОВМ, кабинет для регистрации брака, подразделение ГИБДД, услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего планируется организовать 76 окон приема граждан.

Ранее депутат Государственной думы Ирины Белых во время встречи с представителями префектуры САО и главой управы Левобережного района приняла решение совместно со своими коллегами о закладке аллеи "Подвиг врачей". Она будет располагаться на территории набережной Канала имени Москвы.

