Парк "Остров мечты" заявил, что не владеет водоемами после сообщений о загрязнении пруда

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Парк "Остров мечты" не владеет какими-либо водоемами. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе парка.

"У парка имеется выход к части акватории Москвы-реки, которая благоустроена одновременно вместе с прибрежной полосой", – сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что на обозначенной территории парка регулярно проводят работы по очистке дна и береговой линии. Специалисты изучают состояние воды путем забора проб, которые сдаются в Московско-Окское бассейновое водное управление.

Отмечается, что состояние воды и прибрежной зоны контролируется надзорными органами. Нареканий в адрес парка не поступало, добавили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали, что в районе Нагатинский Затон есть пруд, который принадлежит парку "Остров мечты". Отмечалось, что вода в водоеме загрязненная, а в вокруг него распространяется трупный запах. Кроме того, СМИ указывали на большое количество погибших уток и рыб.