Съезд с дублера Люблинской улицы на южный участок МСД готов наполовину

08:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евегний Самарин
Съезд с дублера Люблинской улицы на южный участок Московского скоростного диаметра в сторону Каширского шоссе выполнен на 50%, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного Депстроя Рафика Загрутдинова.
По его словам, объект строится на участке от Шоссейной улицы до улицы Полбина. Ожидается, что длина его будет равна 588 метрам, а для движения сделают несколько полос в одном направлении.
Южный участок МСД свяжет магистрали:
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что готовность участка МСД между Грайвороновской и Шоссейной улицами оценивается в 30%.
По его словам, уже возведены 43 опоры полуторакилометровой эстакады основного хода МСД, которая пройдет над Люблинской улицей, Курским направлением Московской железной дороги, Волгоградским проспектом и Шоссейной улицей, связав Нижегородский район и Печатники.
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