Съезд с дублера Люблинской улицы на южный участок МСД готов наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евегний Самарин

Съезд с дублера Люблинской улицы на южный участок Московского скоростного диаметра в сторону Каширского шоссе выполнен на 50%, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного Депстроя Рафика Загрутдинова.

По его словам, объект строится на участке от Шоссейной улицы до улицы Полбина. Ожидается, что длина его будет равна 588 метрам, а для движения сделают несколько полос в одном направлении.

Южный участок МСД свяжет магистрали:

шоссе Энтузиастов;

Третье транспортное кольцо;

Рязанский проспект;

Волгоградский проспект;

улицу Подольских Курсантов;

Липецкую улицу;

Дорожную улицу;

Симферопольское шоссе;

Варшавское шоссе;

магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

При этом, как уточнил Загрутдинов, специалисты должны закончить возведение всех хордовых магистралей в 2023 году.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что готовность участка МСД между Грайвороновской и Шоссейной улицами оценивается в 30%.

По его словам, уже возведены 43 опоры полуторакилометровой эстакады основного хода МСД, которая пройдет над Люблинской улицей, Курским направлением Московской железной дороги, Волгоградским проспектом и Шоссейной улицей, связав Нижегородский район и Печатники.