Москва подписала специнвестконтракт с "ДСК-1 Ростокино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство Москвы заключило специнвестконтракт с "ДСК-1 Ростокино". Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Правительство Москвы и ООО "ДСК-1 Ростокино" заключили специальный инвестиционный контракт. Строительный комбинат вложит в расширение производства 2,6 миллиарда рублей, город предоставит инвестору преференции. В рамках реализации инвестиционного проекта один из крупнейших домостроительных комбинатов столицы проведет модернизацию производства, реконструирует и увеличит существующие площади завода с 94 тысяч квадратных метров до 109 тысяч квадратных метров Инвестиции с 2019 по 2021 годы составят 2,6 миллиарда рублей. Количество рабочих мест на предприятии увеличится с 410 до 1 тысячи 300", – говорится в сообщении.

Как пояснил вице-мэр Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, специнвестконтракт гарантирует инвестору налоговые преференции.

"В течение 10-летнего срока действия специнвестконтракта город гарантирует инвестору налоговые преференции, такие как снижение налога на прибыль в региональной части на 26% (12,5% вместо 17%), обнуление ставки налога на имущество, уменьшение арендной платы за землю на 99%. В общей сложности, региональная налоговая нагрузка для компании-инвестора будет снижена на 25%. При невыполнении инвесторами взятых на себя обязательств условиями СПИК предусмотрен возврат всех полученных льгот с соответствующими штрафами", – пояснил Ефимов.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров пояснил, что цель СПИК – стимулирование инвестиций в создание и модернизацию промышленного производства на территории города и обеспечение стабильных условий ведения бизнеса.

"На сегодняшний день столица подписала уже пять контрактов с инвесторами: два – по созданию предприятий пищевой промышленности, один – по строительству производства автокомпонентов, еще один – по созданию индустриального парка и, наконец, СПИК с "ДСК1-Ростокино", – уточнил он.

"СПИК позволит нам модернизировать предприятие, сделав его современным, отвечающим потребностям как Москвы, так и москвичей. Модернизация Ростокинского завода входит в план мероприятий по реконструкции Первого ДСК. Основная задача, которая стоит перед нами сегодня, – оптимизация использования площадей завода с учетом проводимой модернизации технологии производства. Главное направление деятельности реконструируемого завода – выпуск железобетонных конструкций для возведения индивидуальных домов индустриального исполнения", – утверждает президент ГК ФСК Владимир Воронин.

Отмечается, что завод "ДСК1-Ростокино" специализируется на производстве изделий из железобетона и металлических конструкций для строительства жилых домов. ООО "ДСК-1 Ростокино" является структурным подразделением ДСК-1, который с 2016 года вошел в состав ГК ФСК ("ФСК Лидер" до ребрендинга). Для программы реновации комбинат предложил столице новые серии "ДОМРИК", "ДОМНАД" и индивидуально спроектированные дома.