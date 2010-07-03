В Москве реконструируют путепровод на 24-25 километре Ленинградского шоссе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На заседании столичной градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина было принято решение о подготовке проекта реконструкции путепровода на 24-25 километрах Ленинградского шоссе.

Путепровод протяженностью 700 метров расположен в районе пересечения с Международным шоссе и проходит над путями Октябрьской железной дороги. Его построили в 1961 году и сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии, при этом габариты путепровода не отвечают современным требованиям.

По планам властей, реконструкция не только повысит пропускную способность путепровода, но и обеспечит безопасность движения автомобилей и поездов, а также улучшит условия движения транспорта на этом участке Ленинградского шоссе.

Ранее столичное правительство назвало главные строительные проекты города. К ним, в частности, относятся расширение Московского метрополитена, Большая кольцевая линия метро, экспериментальная школа на территории бывшей промзоны "ЗИЛ", медицинский центр "Новомосковский" в Коммунарке, парк "Остров мечты" в Нагатинской Пойме и сразу два дублера Кутузовского проспекта. Отмечается, что Москва поднялась на четвертое место среди мегаполисов мира по объемам строительства, обогнав Нью-Йорк. Только в 2019 году было построено 6,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 2,8 миллиона "квадратов" жилья.