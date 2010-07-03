Более 30 семей из дома на Бескудниковском бульваре получили ключи от новых квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 50 семей, проживающих в доме на Бескудниковском бульваре, выбрали себе квартиры по программе реновации и предоставили документы для подготовки договоров, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

Из них 32 семьи уже заключили договоры на новые квартиры и получили ключи. Жильцы дома 50 расселяются в новостройки по адресам: Бескудниковский бульвар, дом 3, 5, 11 (корпусы 1 и 2) и 13, а также Дмитровское шоссе, дом 68 и 74, корпус 1.

18 других оставшихся семей пригласили для подписания документов в центр информирования граждан. Расселение дома стартовало 13 июня, когда 69 семей получили письма с предложением квартир в новостройках на Бескудниковском бульваре и Дмитровском шоссе.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

