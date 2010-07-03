Выставка художника Йорданса пройдет в Пушкинском музее

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Масштабная экспозиция "Русские Йордансы" откроется в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина в столице 17 сентября.

На ней будет представлены самые значимые работы фламандского художника Якоба Йорданса, находящиеся в музеях России, передает пресс-служба учреждения.

Йорданс является одним из представителей фламандского барокко. Первыми его работы для основанного в 1764 году Эрмитажа скупила Екатерина II.

На выставке будут представлены 15 крупноформатных картин и около 20 рисунков из собраний ГМИИ, Эрмитажа, а также из Художественных музеев Нижнего Новгорода и Перми.

Йорданс создавал картины на религиозные, мифологические, исторические сюжеты, а также писал портреты и натюрморты, отдавая предпочтение композициям с элементами бурлеска.

29 июля ГМИИ запустил бесплатную онлайн-академию. Просветительский проект предоставляет возможность пройти обучение у лучших экспертов в области истории и теории искусства.