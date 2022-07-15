Москвичи получили больше 15 тыс онлайн-консультаций от департамента городского имущества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С момента запуска электронного сервиса департамента городского имущества Москвы в 2020 году горожане обратились за консультациями по жилищным и имущественно-земельным вопросам больше 15 тысяч раз. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Москвичи высоко оценивают квалификацию сотрудников ведомства в решении различных вопросов. По итогам онлайн-консультаций средняя оценка, которую горожане поставили специалистам, – 4,8 балла из пяти возможных", – рассказал глава ведомства Максим Гаман.

Он отметил, что только с начала текущего года специалисты департамента провели порядка пяти тысяч онлайн-консультаций по 30 темам. Наиболее часто горожане обращаются по жилищным вопросам – всего примерно 2,8 тысячи раз. Также востребованы вопросы, касающиеся земельных участков и нежилой недвижимости, в частности участия в торгах и жилищного учета.

Ранее сообщалось, что с апреля 2021 года москвичи больше 100 тысяч раз обратились в единый диспетчерский центр с помощью сервиса "Вызов мастера" на портале mos.ru. Среди наиболее частых тем обращений – неисправность освещения и уборка в подъездах, работа лифтов, ремонт сантехники и домофонов.

