Автомобильные штрафы в приложении "Моя Москва" можно найти с помощью голосового помощника

08:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Виртуальный ассистент в приложении "Моя Москва" теперь может находить неоплаченные автомобильные штрафы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Голосовой помощник пока работает в тестовом режиме и доступен 50 процентам пользователей. Ежемесячно он обрабатывает запросы от восьми до 12 тысяч человек. Робот постоянно обучается для того, чтобы стать еще более удобным и полезным для пользователей. Теперь он умеет находить неоплаченные штрафы ГИБДД", – рассказал замруководителя департамента информационных технологий столицы Борис Фролов.
Он добавил, что робот по серии и номеру водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства ищет указанные штрафы.
Для проверки наличия неоплаченных штрафов пользователю необходимо нажать на синий значок микрофона в правом нижнем углу главного экрана приложения и озвучить свою просьбу. Менее чем за минуту голосовой помощник выполнит запрос и выведет на экран сумму штрафа и предложит оплатить его. Уточняется, что списание средств произойдет с привязанной к аккаунту mos.ru банковской карты.
При отсутствии штрафов виртуальный ассистент сообщит, что "штрафов нет" или "у вас нет счетов на оплату".
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что с января по март 2022 года горожане более 5,1 миллиона раз воспользовались приложением "Моя Москва", этот показатель вдвое больше значения за аналогичный период 2021 года.
Она уточнила, что за три года работы платформы услугами воспользовались больше 26 миллионов раз. В 2022 году приложение "Моя Москва" скачали более 3,5 миллиона человек.
Москва стала лучшей в рейтинге по оказанию электронных услуг
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