Жители столицы стали вдвое чаще пользоваться приложением "Моя Москва"

10:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что с января по март 2022 года горожане более 5,1 миллиона раз воспользовались приложением "Моя Москва".
Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, этот показатель вдвое больше значения за аналогичный период 2021 года.
"Статистика показывает, что этот канал взаимодействия жителей с городом становится все более востребованным. В приложении "Моя Москва" собраны сервисы, которые удобно иметь под рукой. Передать показания счетчиков, оплатить услуги или узнать о планах развития своего района можно в любое время", – заявила Сергунина.
Заммэра уточнила, что за три года работы платформы услугами воспользовались больше 26 миллионов раз. В 2022 году приложение "Моя Москва" скачали более 3,5 миллиона человек.
Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что в среднем горожане применяют сервисы приложения 1,7 миллиона раз в месяц. Наиболее востребованная услуга – передача показаний счетчиков горячей и холодной воды, за ней обратились 181,9 тысячи пользователей. Также горожане активно записываются к врачам, передают данные счетчиков электроэнергии и просматривают домашние задания детей.
Приложение "Моя Москва" работает в столице с 2019 года. В нем можно оплачивать городские сервисы, услуги, штрафы, причем при оплате картами "Мир" не снимается банковская комиссия. С 2021 года пользователи могут оплатить все имеющиеся счета сразу, а также применять голосового помощника.
Ранее в апреле на официальном портале мэра и правительства Москвы запустили проект, посвященный внедрению технологий искусственного интеллекта. В сервисе, помимо прочего, представлены примеры наборов обезличенных данных, которые власти города могут предоставить для обучения нейросетей.
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