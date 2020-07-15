Стартовал финальный этап программы "Бизнес-уик-энд" для начинающих предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Четвертый и заключительный этап проекта "Бизнес-уик-энд", получивший название "Акселератор", стартовал в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В предыдущие годы для участия в "Акселераторе" достаточно было пройти однодневные вводные тренинги, в этот раз после них предусмотрены два дополнительных этапа. Принять участие в итоговом смогут только те, кто прошел все предшествующие ступени", – объяснил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
По словам специалиста, программа благотворно сказывается на занятости – в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых зарегистрировались 109 выпускников "Преакселератора".
На финальный этап программы "Бизнес-уик-энд" выйдет порядка 400 человек, зарегистрировано уже 123 команды в составе от трех до пяти участников. В рамках "Акселератора" слушатели будут работать над прямым развитием бизнес-проектов разного профиля.
В первую неделю финального этапа включены установочные встречи с менторами. Наработанные идеи необходимо будет реализовать до августа, когда состоятся презентации. Завершится "Акселератор" итоговой встречей, на которой участники обсудят результаты и расскажут о планах по развитию своих бизнес-кейсов.
Ранее сообщалось, что уже более 13 тысяч горожан прошли обучение в Московской школе экспортера с момента ее запуска. Программа работает в онлайн-формате – вся необходимая информация содержится в видеокурсе.
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