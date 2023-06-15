Более 30 новых предприятий откроют в ОЭЗ "Технополис "Москва" к концу 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" к концу 2023 года откроют 31 новое предприятие. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С начала этого года на базе особой экономической зоны уже запущено 11 производств. До конца 2023 года планируется открыть еще 20 высокотехнологичных предприятий", – отметил он.

По восемь предприятий появятся на площадках "Печатники", "Руднево" и "Алабушево". Новые компании будут производить мультимедийные устройства для автомобилей, лекарства, программное обеспечение и другое.

В настоящее время в составе ОЭЗ функционируют более 200 производителей. Более 90 из них являются резидентами зоны, что позволяет им получить ряд налоговых льгот и преференций. В частности, компании-резиденты на 10 лет освобождаются от уплаты транспортного, имущественного и земельного налогов и других.

Всего в составе "Технополиса "Москва" есть шесть площадок. Их общая площадь составляет свыше 260 гектаров.

Ранее ОЭЗ "Технополис "Москва" третий раз подряд возглавила рейтинг индустриальных парков и особых экономических зон России. Всего в рамках рейтинга анализировалось 126 площадок, 100 из которых – индустриальные парки, сообщил Сергей Собянин.



"Технополис "Москва" возглавил рейтинг особых экономических зон РФ – Собянин