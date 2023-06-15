Виртуальный помощник приложения "Моя Москва" получил имя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

У голосового помощника приложения "Моя Москва" появилось имя. Горожане выбрали в проекте "Активный гражданин" лучшее из пяти вариантов: "Мос", "Москва", "Маша", "Катя" и "Анна". В итоге имя Москва получило больше всего признания от жителей столицы.

В голосовании приняли участие более 175 тысяч горожан. По словам замруководителя столичного департамента информационных технологий Бориса Фролова, виртуальный помощник работает в тестовом режиме, однако сейчас он обрабатывает десятки тысяч запросов в месяц.

"Мы планируем обучать его новым сценариям взаимодействия с пользователями и в перспективе сделать доступным не только в приложении "Моя Москва", но и в других цифровых сервисах города. Теперь благодаря жителям у виртуального ассистента появилось имя", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

В ходе первого этапа голосования москвичи предлагали свои варианты имени. Главными критериями были краткость, благозвучность, легкое произношение и ассоциация с Москвой или Россией. Кроме того, название не должно было совпадать с именами других голосовых ассистентов. От жителей поступило свыше 60 тысяч вариантов.

Имени Москва отдали более 46 тысяч голосов. При этом порядка 45 тысяч получил вариант "Мос", а имя Маша предпочли 36 тысяч пользователей. Наименование Катя набрало 14 тысяч, а Анна – 13,6 тысячи.

Отмечается, что голосовой ассистент помогает получить услуги Москвы. Например, с его помощью можно передать показания счетчиков воды и электричества, узнать об успехах и домашних заданиях ребенка в школе, записаться к врачу или оплатить счета.

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