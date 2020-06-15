Как работают системы уличного освещения в Москве

11:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Уличные светильники не только освещают территорию, но и украшают пространство, экономят электроэнергию и делают коммуникации компактнее. Многие объекты в Москве появляются по программе "Мой район", сообщает портал мэра и правительства столицы.
Освещение в городе обеспечивают не только фонари. В парке света в Бибиреве светятся скамейки, детские площадки, воркаут-зона и площадка для выгула собак. Там есть круглые световые качели, зона "Волшебный лес" со светильниками в виде звезд, шаров и квадратов, тройные арки с круглыми фонариками.
Круговые качели с подсветкой есть и в Парке Горького, на детской площадке "Салют". "Мегакачели" –конструкция в форме эллипса на опорах из 29 качелей. Объект работает круглосуточно. Встроенная подсветка запрограммирована на желто-оранжевую и сине-лазурную цветовые гаммы.
На набережной парка "Музеон" зажигаются светильники, встроенные в покрытие прогулочных дорожек и газоны. Это экономит место и позволяет не перегружать пространство.
В парке ВДНХ, в зоне "Природа развлечений", вместо фонарных столбов подсветку разместили на многоуровневых помостах и мини-пирсах набережной каскадных прудов, встроили в ступени и перила мостиков.
Еще один пример подобной подсветки на ВДНХ – новая воздушная экотропа в зоне "Природа дикая". В перила конструкции встроили маленькие, но яркие светильники.
Оригинальная подсветка встречается и в спальных районах. На набережной Братеевского пруда при реконструкции установили фонарные столбы, на которых подвешены горшки с растениями и цветами, подсвечиваемые в темное время.
Во многих районах все чаще можно увидеть фонари, оснащенные приборами для самостоятельной выработки энергии. Одни из первых таких устройств появились в природном заказнике "Долина реки Сетуни". Уличные светильники здесь работают от установленных на них солнечных батарей и мельниц-ветрогенераторов. Светильники с солнечными батареями есть и в народном парке возле озера Святого в Косино-Ухтомском районе.
Для улучшения качества связи и экономии места на фонарных столбах размещают точки Wi-Fi, динамики для звуковых оповещений, камеры видеонаблюдения и базовые станции-коробки операторов мобильной связи. Такие фонари есть как в спальных районах, так и в центре.
В этом году в Москве планируют организовать 400 умных перекрестков. Система за счет нескольких типов датчиков выделяет из потока автобусы, трамваи, электробусы и отдает команду на приоритет проезда. Таким образом, включается зеленый сигнал светофора. Время прохождения перекрестка благодаря системе снижается примерно на 15–20%.
По городу также появляются специальные кнопки для пешеходов, функционирующие в ночное время. С 7:00 до 21:00 пешеходная фаза включается автоматически.
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