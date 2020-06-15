"Московские сезоны" подготовили новую онлайн-программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-проект "Московские сезоны" дома приготовил новую программу, сообщает портал мэра и правительства Москвы. На этой неделе участников ждут занятия йогой, кулинарные мастер-классы, уроки рисования гуашью и литературные чтения.

Присоединиться к бесплатным занятиям можно в соцсетях "Московских сезонов" – в Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Каждый день в 9:00 кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике Татьяна Россман будет проводить онлайн-зарядку, которая уже стала хорошей традицией проекта.

Шеф-повар Юрий Книжник раскроет три новых секрета. 16 июня параллельно с ним можно будет приготовить салат из помидоров с хрустящими баклажанами, а 18 июня – запеченную молодую капусту с сырным соусом. 20 июня он расскажет, как сделать семгу с авокадо и соусом терияки. Все мастер-классы пройдут в 13:00.

Кулинарный блогер и кондитер Андрей Бунбич научит детей делать мороженое всего за 10 минут. Издательский дом Мещерякова, в свою очередь, приглашает на два онлайн-мероприятия, посвященных рисованию и книгам.

20 июня детская писательница и художница Аня Доброчасова проведет урок по художественной иллюстрации. 21 июня актриса Ольга Зубкова, голос которой можно услышать в русской озвучке героинь Джулианны Мур, Сигурни Уивер, Анджелины Джоли и Мишель Пфайфер, прочтет отрывок из романа-эпопеи Михаила Осоргина "Сивцев Вражек".

Ранее "Московские сезоны" объявляли, что в столице состоится очередной выпуск проекта "Москва на страницах книг".