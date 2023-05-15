Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На неэффективно используемом участке в Кузьминках построят жилье по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Неэффективно используемый участок на Волгоградском проспекте площадью 0,61 гектара будет реорганизован по программе комплексного развития территорий", – передает портал mos.ru его слова.

Заммэра отметил, что на указанном участке возведут порядка 24 тысяч квадратных метров жилья по реновации. Кроме того, инвестиции в развитие площадки составят около 2,2 миллиарда рублей.

В настоящее время по адресу Волгоградский проспект, владение 130, располагается офис коммунальной службы ГБУ "Жилищник района Кузьминки".

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что жители Кузьминок получат современное жилье с благоустроенной и озелененной территорией. Он также подчеркнул, что офис коммунальной службы перенесут.

"Всего в Юго-Восточном административном округе столицы активно реализуется уже четыре проекта комплексного развития территорий общей площадью более 40 гектаров", – рассказал он.

Министр добавил, что в рамках реорганизации в ЮВАО возведут более 740 тысяч "квадратов" недвижимости, включая около 162 тысяч квадратных метров жилья по реновации.

Ранее сообщалось, что дом на 180 квартир начали строить по программе реновации в столичном районе Котловка по адресу улица Ремизова, владение 11, корпус 2. Здание выполнят по индивидуальному проекту, оно будет состоять из трех секций. Прилегающую к дому территорию благоустроят.



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