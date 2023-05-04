Новостройка по программе реновации появится около парка "Сосенки" в Царицыне

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Около Аршиновского парка и парка "Сосенки" в столичном районе Царицыно строят два жилых корпуса по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время идет возведение надземной части здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – сообщил он.

Два жилых корпуса возведут по индивидуальному проекту. Фасады облицуют бетонной плиткой жемчужно-белого цвета, а акцентными оттенками выступят светло-серые и ярко-оранжевые вставки.

В корпусах расположатся 234 квартиры: 30 однокомнатных, 30 трехкомнатных и 174 двухкомнатных. Отделка в жилых помещениях будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации.

Входные группы оборудуют подъемниками для маломобильных жильцов и родителей с колясками. В холле разместятся лифты грузоподъемностью 630 и 1 000 килограммов.

Придомовую территорию обустроят по стандарту программы реновации. Там установят детскую и спортивную площадки, а также высадят деревья и кустарники.

Ранее стало известно, что в Алтуфьевском районе по программе реновации построят три жилых корпуса. Их общая площадь составит 145 тысяч квадратных метров. В доме разместятся 1 373 квартиры, 612 из которых будут однокомнатными, 562 – двухкомнатными и 199 – трехкомнатными.

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