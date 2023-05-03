В Алтуфьевском районе построят три жилых корпуса по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Алтуфьевском районе Москвы построят три жилых корпуса по программе реновации. О выдаче соответствующего разрешения Мосгосстройнадзором сообщил его председатель Игорь Войстратенко.

"Общая площадь объекта составит около 145 тысяч квадратных метров. Строители возведут односекционный корпус и два пятисекционных здания", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

В доме разместятся 1 373 квартиры, 612 из которых будут однокомнатными, 562 – двухкомнатными и 199 – трехкомнатными. На первых этажах жилых корпусов оборудуют колясочные, помещения для консьержей и другие пространства.

Новостройки оборудуют современными системами охраны, пожарной сигнализации и видеонаблюдением. Помимо этого, в пределах территории появятся надежные инженерные системы.

Корпуса образуют изолированный двор. Его благоустроят: высадят деревья и кустарники, а также разместят детскую и спортивную площадки.

Ранее стало известно, что в программу реновации включили еще 12 новых стартовых площадок. Они располагаются в районах Марьина Роща, Бирюлево Восточное, Ростокино и других. В дома, которые планируют построить на площадках, смогут переехать 6,7 тысячи жителей 37 старых домов.



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