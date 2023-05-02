Дом по программе реновации возведут на месте снесенного здания в Щукине

Фото: департамент строительства города Москвы

Дом с плетенными фасадами возведут по программе реновации на месте снесенного здания в районе Щукино. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Щукино по адресу: улица Авиационная, земельный участок 14, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Фасады здания облицуют фактурной плиткой под кирпич бежевого и серо-коричневого цвета, которую выложат под прямым углом друг к другу, создав таким образом вид плетеной корзины, что позволит органично вписать здание в окружающую застройку", – рассказал он.

В данный момент на месте будущей постройки ведутся работы по установке монолитных конструкций подземной части здания, отметил Загрутдинов.

Односекционный многоквартирный дом будет построен по индивидуальному проекту. Под домом строители возведут одноуровневую автостоянку, фасад дома облицуют бетонной плиткой и оснастят металлическими корзинами темного оттенка для кондиционеров.

На первом этаже дома появятся пилястры, крыша и выступы приобретут единое узорчатое оформление. Всего в новостройке разместятся 182 квартиры, в том числе 28 однокомнатных, 128 двухкомнатных и 28 трехкомнатных. Три квартиры оборудуют специально для маломобильных граждан.

Первый этаж дома будет отведен под магазины, кафе, аптеки, кружки для детей. В вестибюле появятся колясочная, кладовка для хранения уборочного инвентаря и зона для почтовых ящиков.

Дом будет оборудован камерами видеонаблюдения, системами охраны входов, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией.

Перед новостройкой появится благоустроенная территория с детской площадкой и площадкой для отдыха взрослых, будут высажены деревья, кустарники, появятся цветники и газон.

Ранее Загрутдинов сообщал, что новостройка по программе реновации будет введена в эксплуатацию в Грайворонове в столичном районе Текстильщики уже в этом году. В данный момент в доме проводится монтаж кровли и каменная укладка наружных, внутренних стен. Уточняется, что дом рассчитан на 140 квартир.



Собянин рассказал, как создание комфортной городской среды улучшает жизнь москвичей