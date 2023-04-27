Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Текстильщиках в этом году

Фото: Депстрой

Новый дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Грайворонове в столичном районе Текстильщики в этом году. Специалисты уже завершили монолитные работы, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время ведется монтаж кровли, каменная укладка наружных и внутренних стен. Новостройку оформят белой керамогранитной плиткой и клинкерной плиткой терракотового оттенка. Также там установят темно-коричневые корзины под кондиционеры.

Под территорией двора дома построят подземную парковку на 64 места. Первый этаж здания будет нежилым, на нем сделают магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, аптеки, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части оборудуют помещения для хранения колясок и уборочного инвентаря, а также почтовых ящиков.

Уточняется, что дом рассчитан на 140 квартир. Внутри здания установят четыре лифта, два из которых смогут поднимать до 1 000 килограммов груза и два – до 630 килограммов. Вход в новостройку, пол вестибюля и лифтового холла возведут в один уровень с поверхностью земли.

На территории вокруг дома построят две детские площадки, воркаут-зону и место для отдыха, высадят деревья, кустарники, цветники и газоны.

Ранее говорилось, что фасады новостройки по программе реновации, которую возведут в столичном районе Северное Измайлово, планируют отделать меланжевой плиткой натуральных оттенков. В доме будет присутствовать несколько секций, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Общая площадь здания составит около 67 тысяч квадратных метров.

Более 300 семей в Солнцеве переедут в новостройку по программе реновации в столице