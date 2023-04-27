Дом по программе реновации оформят меланжевой плиткой в Северном Измайлове

Фото: stroi.mos.ru/МОСКОМАРХИТЕКТУРА

Фасады новостройки по программе реновации, которую возведут в столичном районе Северное Измайлово, планируют отделать меланжевой плиткой натуральных оттенков. Об этом рассказала пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

Согласно информации, дом будет располагаться на 15-ой Парковой улице, земельном участке 46/1. В нем будет присутствовать несколько секций, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Общая площадь здания составит около 67 тысяч квадратных метров.

"Все секции сгруппированы между собой и композиционно выстроены в П-образную форму. В центре будет располагаться двор с детскими и спортивными площадками, а в подземном уровне паркинг на 92 машино-места", – подчеркнул главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Дома отделают керамическим кирпичом с эффектом меланж. Такие оттенки, как белое золото и платина, будут использоваться для основного объема работ. Лоджии построят с витражным остеклением.

Ранее сообщалось, что новый дом по программе реновации построят в Лосиноостровском районе Москвы. Площадь здания составит около 15 тысяч квадратных метров. Фасады новостройки планируют облицевать керамогранитными плитами в светло-бежевой цветовой гамме.

Территорию вокруг новостройки благоустроят, в местах пересечения тротуаров сделают более низкие бортовые камни.