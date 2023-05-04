Срок подготовки договора по программе реновации сократился до 10 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала реализации программы реновации в столице средний срок подготовки договоров на новые квартиры составляет 10 рабочих дней. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Для сравнения: в первые годы реализации программы на это уходило вдвое больше времени – 20 рабочих дней. Срок удалось сократить за счет автоматизации внутренних процессов и внедрения электронных сервисов", – рассказал он.

Москвичи, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru, получают уведомление о готовности документов, после чего они могут записаться через сервис "Запись на заключение договора", отметил Ефимов.

"Оптимизация работы органов власти, задействованных в реализации программы реновации, очень важна, так как темпы переселения москвичей постоянно растут", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, количество москвичей, которые переезжают в рамках программы, ежегодно увеличивается в два раза. В 2021 году в столице было заключено около 8 тысяч договоров, а в 2022 году это число выросло до 16,3 тысячи.

За все время реализации программы реновации документы на получение новой квартиры смогли подписать 38,6 тысячи семей, из них 3,5 тысячи заключили договор в 2023 году.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин заявил, что по сравнению с первыми годами реализации программы, темпы переселения заметно ускорились.

Он отметил рост объемов строительства жилых домов, а также вовлечение территорий комплексного развития и площадок, освободившихся после сноса старого жилья.

"Очевидно, что сами жители стали быстрее ориентироваться в процессах переселения, поскольку налажено взаимодействие с гражданами через единый контактный центр Стройкомплекса Москвы, центры информирования по переселению, общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации", – подчеркнул Левкин.

Он добавил, что в программе реновации задействовано 122 района. В Мосрентгене, Северном, Сосенском, Молжаниновском, Ясеневе, Северном Медведкове она была завершена или подходит к стадии завершения.

Ранее Левкин сообщал, что на северо-востоке Москвы возведут свыше 740 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации. По его словам, работы ведутся в 16 районах города. В настоящее время строятся 28 домов с общей площадью в более чем в 420 тысяч "квадратов".



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