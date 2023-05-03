Новый дом по программе реновации построят на 3-й Институтской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Монолитный дом с подземной автостоянкой построят в Рязанском районе в рамках программы реновации, заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новостройка расположится на 3-й Институтской улице, земельном участке 4/1. Застройщик уже получил разрешение и может начинать работы.

По проекту построят два жилых корпуса с современной отделкой, корзинами для кондиционеров и нежилыми первыми этажами для объектов инфраструктуры. Общая площадь зданий составит 59 тысяч квадратных метров.

В доме разместятся 492 квартиры. Семь из них оборудуют для маломобильных граждан. В квартирах установят сантехнику и электрические плиты.

Дом и въезд на автостоянку оборудуют системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом. Помещения общего пользования и прилегающую территорию обустроят с учетом принципов безбарьерной среды. Во дворе разместятся детская и спортивная площадки, а также зона отдыха.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года в столице ввели в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 2,1 миллиона "квадратов" приходится на жилье. Всего же по итогам этого года в Москве планируется ввести около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

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