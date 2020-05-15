Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На участке Каланчевская – Курская ограничат движение поездов в выходные дни мая. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

До конца мая в выходные дни с 10:30 до 18:30 на перегоне Москва-Каланчевская – Курский вокзал движение поездов будет осуществляться по одному пути. С 11:10 до 13:30 участок будет закрыт для движения всех поездов.

В технологические "окна" строители будут выполнять работы по возведению путепровода над Комсомольской площадью. Это необходимо для дальнейшей реализации Московских центральных диаметров (МЦД).

Ранее сообщалось, что расписание поездов Рижского направления МЖД изменится с 18 мая. Изменится расписание поездов, курсирующих между Москвой и станциями Новоиерусалимская, Румянцево, Волоколамск и Шаховская.

Специалисты компании будут проводить ремонтно-путевые работы на первом главном пути перегона Манихино-1 – Новоиерусалимская. Это необходимо для повышения безопасности и надежности перевозок.

