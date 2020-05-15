Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Метро Москвы за 85 лет существования не работало лишь один день – во время войны, 16 октября 1941 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника московского метрополитена Виктора Козловского.

"Был в истории только один день, когда мы не открылись, – во время войны, 16 октября 1941 года. Сейчас тоже непростое время, но мы продолжаем работать и держим обычный график движения поездов. Это важно для функционирования города", – заявил Козловский.

15 мая Московский метрополитен отмечает 85 лет с момента открытия. Именно в этот день в 1935 году начали работать первые 13 станций. За эти годы подземка разрослась до 15 линий общей протяженностью 780 километров.

На сегодняшний день столичная подземка занимает первое место в Европе по пассажиропотоку и по интенсивности движения среди неавтоматизированных метрополитенов. Она входит в топ-10 самых протяженных метрополитенов по всему миру и является первым по соблюдению расписания движения поездов (99,98%).

По случаю 85-летия метрополитена департамент транспорта столицы запустил сайт, на котором можно сравнить старые схемы подземки с современными фотографиями.

