Проект "Сделано в Москве" откроет маркет местных брендов в рамках столичного полумарафона

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Маркет "Сделано в Москве" с товарами местных брендов будет работать в рамках Московского полумарафона. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Проект "Сделано в Москве" уже в третий раз примет участие в спортивном мероприятии. Для этого будет установлен шатер площадью 100 квадратных метров, где представят свыше 25 локальных брендов. Участники полумарафона смогут купить здесь спортивную одежду, обувь, аксессуары и полезное питание.

Рядом появится зона для досуга, отдыха и активностей. Гости спортивного состязания смогут принять участие в мастер-классах, спортивных тренировках, тестировании спортинвентаря, йоге, дыхательной гимнастике и розыгрыше от столичных предпринимателей.

В частности, здесь можно будет попробовать себя в балансировании на бордах вместе с профессиональными тренерами, поучаствовать в групповых тренировках по воркауту, а также получить консультацию по индивидуальным программам тренировки.

Один из столичных брендов разместит здесь станцию печати на одежде, поэтому каждый сможет сделать собственный принт на футболке. Еще гости продегустируют полезное и спортивное питание от московских производителей.

Московский полумарафон, масштабный забег на дистанции 5 и 21,1 километра, пройдет с 25 по 27 апреля на территории спорткомплекса "Лужники".

Кроме того, всего в 2025 году планируется провести 16 беговых стартов в Москве и Санкт-Петербурге. В частности, Московский марафон организуют 20 и 21 сентября. Но некоторые старты состоятся в нетипичные даты и предоставят спортсменам возможность обновить впечатления.

