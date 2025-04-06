Турэксперт Васильева назвала пять живописных забегов в России весной 2025 года

Новый сезон забегов уже на подходе, и один из главных плюсов участия в соревнованиях – возможность совместить их с увлекательным путешествием. О самых интересных и живописных спортивных мероприятиях весны 2025 года – в нашем материале.

Ray Сириус Автодром

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Когда: 4–6 апреля 2025 года

Где: федеральная территория "Сириус", Краснодарский край

Сколько бежать и сколько стоит: 2,3 км – 1 990 рублей, 5 или 10 км – 2 790 рублей, 21,1 км – 3 290 рублей, 42,2 км – 3 890 рублей, детская миля (1,2 км) – 1 490 рублей. Также есть варианты велогонки и дуатлона (велосипед + бег)

Юбилейный, 10-й забег на гоночной трассе, где раньше соревновались болиды "Формулы-1". Длина круга – 10 километров, поэтому полумарафон (21,1 км) проходит в два круга, а марафон (42,2 км) – в четыре.

Трасса плоская и действительно скоростная, а это прекрасные условия для обновления личного рекорда. Красок добавляет то, что она пролегает неподалеку от олимпийских объектов, космического корабля "Буран", Медальной площади и гор с их живописными видами.

Как добраться: прямой перелет из Москвы до Сочи – от 11 700 рублей туда и обратно, в пути нужно провести чуть больше 3,5 часа в одну сторону.





Московский полумарафон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда: 26–27 апреля 2025 года

Где: Москва

Сколько бежать и сколько стоит: от 3 500 рублей

Крупнейший забег в России на дистанцию 21,1 километра. Маршрут традиционно проходит по центральным набережным столицы, а в 2025 году он еще и будет линейным: точки старта и финиша разнесут по разным местам. Спортсмены начнут забег у смотровой площадки на Воробьевых горах, а финишируют красиво внутри Большой спортивной арены в "Лужниках".

Также в рамках полумарафона пройдет забег на 5 километров по территории Олимпийского комплекса "Лужники" и Лужнецкой набережной, но на данный момент места для участия закончились. Однако бывает, что кто-то по тем или иным причинам отказывается до старта, поэтому желающим есть смысл мониторить сайт проекта.

"Ясная поляна трейл"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Когда: 10–11 мая 2025 года

Где: Тула, поселок Косая Гора, лыжероллерный центр "Веденино"

Сколько бежать и сколько стоит: 3 км – 1 700 рублей, 6 км – 2 400 рублей, 15 км – 2 900 рублей, 30 км – 3 500 рублей, детские старты от 400 до 1 000 метров в зависимости от возрастной категории – 880 рублей

Бегунам-любителям этот старт по душе за четкую организацию и особенно красивые пейзажи: соревнования проходят на территории природного парка "Малиновая Засека" и Ясной Поляны. Помимо номера, в пакете участника будет симпатичный мерч, а на дистанции для решивших испытать себя традиционно подготовят вкусные пункты питания.

Как добраться: сначала на "Ласточке" до Тулы – 2,5–3 часа в пути и от 430 рублей за билет в одну сторону. До лыжного центра можно доехать на городских автобусах с пересадками или на такси примерно за 30 минут и более.

Царскосельский марафон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда: 11 мая 2025 года

Где: город Пушкин в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга

Сколько бежать и сколько стоит: 3 км – 1 430 рублей, 11 км – 2 350 рублей, 21,1 и 42,2 км – 2 750 рублей

Город Пушкин, который когда-то носил название Царское село, считается родиной легкой атлетики в России. Трасса здесь впечатляющая: императорские дворцы, церкви, Китайская деревня, и все это – на территории красивого парка. Каждому финиширующему – медаль с янтарем как символ Янтарной комнаты.

Как добраться: сначала до Санкт-Петербурга (на самолете – от 4 500 рублей туда и обратно, на поезде – от 1 100 рублей в одну сторону), оттуда полчаса на электричке с Витебского вокзала до Пушкина (55 рублей за билет в одну сторону).

Ironlady Anapa

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда: 17 мая 2025 года

Где: Анапа, Краснодарский край

Сколько бежать и сколько стоит: 5 км – стартовая цена 2 500 рублей. По мере продаж она будет повышаться, максимальная же – 3 700

Весенний забег в солнечной Анапе только для девушек. Дистанция – всего 5 километров, которую по силам покорить многим. Поэтому, несмотря на название, это скорее не про преодоление и рекорды, а про веселую женскую тусовку.

В стартовом пакете футболка от организаторов, а на финише – цветы каждой участнице.

Как добраться: сначала самолетом до Сочи (от 11 700 рублей туда и обратно, в пути чуть больше 3,5 часа в одну сторону), прямо из аэропорта до Анапы ходит "Ласточка" (около 9 часов в дороге и от 1 578 рублей в одну сторону).

